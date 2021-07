Après la dixième extension Escapade Enneigée qui nous avait proposé moult contenus, cette fois-ci, ce sera avec nos chapeaux de paille et nos bottes de ferme que nous nous rendons à la campagne. Nous avons eu l’occasion d’assister à une présentation de la future extension en compagnie de Antonio Romeo, producteur, puis d’y jouer en avant-première. Les Sims 4 Vie à la campagne nous montre les plaisirs simples de la vie à la campagne avec une nouvelle map intitulée Henford-on-Bagley et on vous présente ce qui vous attend.

1. De nouveaux animaux font leur entrée

Bien sûr, lorsque l’on pense à la campagne, on imagine un pâturage avec les vaches en train de brouter, et la bonne odeur qui va avec. Par chance ici, l’odeur ne sera pas présente. C’est donc des vaches, des poules, des coqs et même des lamas que vous pourrez adopter, élever, et vous lier d’amitié. Pour cela, rien de plus simple, car il faudra juste acheter et mettre sur votre terrain un poulailler ou un abri pour animaux. De plus, ils vous apporteront des œufs, du lait et de la laine.

Et ce n’est pas tout, car d’autres animaux seront présents également mais auront le statut de sauvage : il s’agit des renards, des lapins et des oiseaux. Essayez de vous lier d’amitié et vous aurez peut-être la chance de débloquer de quoi les héberger dans votre jardin, mais prenez garde aux renards car ces derniers pourraient très bien saccager votre jardin.

2. Vivre de son jardin

Rien de tel que de vivre de son propre jardin. En effet, en plus du lait et des œufs, vous pourrez aussi faire pousser vos propres fruits et légumes. Rien de nouveau me direz-vous, cependant de nouveaux ingrédients font leur entrée ce qui débloquera de nouvelles recettes à tester.

N’hésitez pas à vous rendre au marché en ville pour vous procurer tout ce dont vous avez besoin pour votre jardin. De plus, pourquoi ne pas essayer de faire pousser des fruits et légumes géants et participer à un concours ? C’est ce que prévoit la ville de Finchwick lors de sa foire hebdomadaire consacrée aux fruits et légumes géants, mais aussi aux volailles, aux plantes et aux vaches. Que le meilleur gagne !

3. Nouvelles activités

Après vous être occupé de vos animaux et du jardin, vous avez peur de vous ennuyer ? N’ayez crainte car de nouvelles activités arrivent également avec cette nouvelle extension. En effet, en plus des nouvelles recettes à tester en cuisine, vous pourrez également vous mettre à la couture et faire de jolis pulls bien chauds pour l’hiver pour toute la famille. Ou encore une jolie écharpe pour le petit lapin dans le jardin ?

Rien ne peut arrêter votre imagination tant que la laine du lama est à portée de main. Egalement, la nouvelle map vous propose de magnifiques endroits en pleine campagne pour vous balader et également pique-niquer. Et si vous désirez faire de nouvelles connaissances, sachez que le pub Les Bras du Gnome est prêt à vous accueillir afin de rencontrer vos nouveaux voisins.

4. Les défis de terrain

En mode construction, nous avions déjà accès au panneau en haut à gauche de l’écran Informations sur l’endroit. Ce dernier nous donner accès aux informations du terrain comme sa valeur ou sa dimension. S’ajoute à cela un panneau de caractéristiques où vous trouverez les caractéristiques du terrain comme Accueillant, Convivial, ou encore Lumière Naturelle, mais également les défis de terrains.

Ces derniers imposent au foyer un mode de vie qu’il faudra respecter. En effet, vous aurez le défi Renards sauvages où ces derniers viendront saccager votre jardin, nuire à votre poulailler et à vos lapins. Et le deuxième défi, Vie simple, vous propose de faire la cuisine en ne prenant que des ingrédients. Et oui, pas d’ingrédients, pas de recettes. Vous sentez-vous capable de relever ces défis ?

En plus de tout ça, vous aurez évidemment une nouvelle aspiration pour vos Sims, de nouveaux traits de caractère, de nouvelles tenues et bien sûr de nouveaux meubles. Et surtout de quoi aménager votre jardin comme vous le souhaitez. Bref, Vie à la Campagne s’annonce comme une extension pour souffler un peu en cette période estivale. La sortie est prévue le 22 juillet sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.