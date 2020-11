Test Les Sims 4 Escapade enneigée : Toutes les nouveautés de l’extension

Pour fêter les 20 des Sims, Electronic Arts nous propose une toute nouvelle extension qui vient de sortir ce 13 novembre et se nomme Escapade enneigée. Préparez vos combis car vous l’aurez compris, cette fois-ci nous irons en direction de la montagne pour se frotter aux pistes enneigées à bord de skis ou encore de snowboard, ou même essayer d’escalader la montagne, oui carrément. Mais ne vous en faites pas, si les sensations fortes ne sont pas votre truc, vous pourrez profiter et vous relaxer aux sources chaudes. Découvrons ensemble les nouveautés de la dernière extension en date des Sims 4.

Un nouveau lieu de toute beauté

Le nouveau monde disponible aux airs de Japon, le Mont Komorebi, se divise en trois parties qui sont toutes absolument magnifiques à découvrir. Un régal de les apercevoir pour la première fois. Tout en bas se trouve la ville de Wakaba, jeune ville dynamique où vous trouverez la mascotte Yamachan. A certaines périodes à lieu le Festival des Enfants.

Au centre se trouve la ville de Senbamachi. Ville la plus ancienne, elle propose de longues balades en forêt de bambous où il est possible de rencontrer ou même de se faire attaquer par de drôles de bestioles. C’est ici que vous pourrez participer au Festival des Lumières.

Et enfin, au sommet, et en pleine montagne, vous trouverez la ville de Yukimatsu qui bien sûr propose des activités de sport d’hiver, une station thermale Onsen paisible, de beaux paysages à découvrir et des gîtes en location pour partir en vacances. N’hésitez pas à participer au Festival de la Neige qui aura lieu ici même.

Un panneau d’informations est disponible dans chaque ville pour se renseigner sur les horaires des festivals. Les maisons ainsi que les nouveaux meubles disponibles s’inspirent très largement de la cuture japonaise. Vous pourrez ajouter chez vous une plateforme d’un niveau plus bas que le reste qui représentera l’entrée de la maison et où vos Sims enlèveront automatiquement leurs chaussures.

Pour vous présenter à de nouvelles personnes, vous pouvez choisir une présentation respectueuse, également vous pourrez dîner en famille autour d’une table kotatsu à l’aide de simples baguettes en bois, en acier, en bois laqué, en plastique ou alors tout simplement avec une fourchette.

Besoin de vacances ?

Si vos Sims en ont marre de leur train-train quotidien et ont besoin de vacances, vous pouvez utiliser le téléphone et sélectionner prendre des vacances. Vous pourrez louer un gîte soit dans la ville de Yukimatsu soit à Wakaba. Vous devrez choisir le nombre de jours où vous comptez rester, le nombre de couchage, de toilettes et le prix par jour vous sera indiqué avant chaque location

S’il vous manque un meuble ou autre, il vous sera possible de cliquer sur la boîte aux lettres ou le téléphone portable et commander des objets. Sur le terrain de la location, il ne vous sera pas possible d’accéder au mode construction.

Afin de profiter au mieux de vos vacances à la montagne, de nombreuses activités vous sont proposées comme le ski ou encore le snowboard. Si vous n’avez pas l’habitude d’en pratiquer, il vaut mieux vous diriger pour la première fois vers les pistes pour débutants. En effet, ces dernières ne sont pas très dures d’accès et sont parfaites pour commencer. Il vous est également possible de faire de la luge sur ces pistes, seul ou à deux. Si vous commencez à bien progresser, vous aurez accès à d’autres pistes d’un autre niveau.

Pour cela, il faudra tout simplement se diriger vers le télécabine qui vous fera monter en haut des pistes. Une fois en haut, quatre possibilités de piste :

facile

intermédiaire

experte

et insensée

Si votre niveau n’est pas assez élevé, les pistes les plus dures ne vous serons pas accessibles. Lorsque votre Sim participera à l’une de ces activités, vous pourrez choisir s’il l’exécute 1 fois ou continuellement. Il est possible de réaliser de l’escalade le long de la montagne, faites grimper votre Sim jusqu’au sommet. Afin d’augmenter ses chances de réussite, vous pouvez acheter du matériel d’escalade à l’aide d’un ordinateur.

Si vos Sims n’ont pas leur propre snowboard ou paire de skis, il sera possible d’en emprunter mais attention, ce ne sera pas de la haute qualité, attendez-vous à voir vos Sims chuter encore et encore. Il vous sera possible d’en acheter des neufs à l’aide des distributeurs disponibles dans chaque ville. Afin d’être sûr que vos Sims utilisent bien leurs nouveaux skis, dans leur inventaire cliquez juste sur la paire de skis et sélectionnez définir comme skis préférés. De même pour les snowboards. Vous pouvez également rendre ce qui a été emprunté.

Grâce à ce distributeur, vous pourrez vous procurer toutes sortes de fournitures comme également des répulsifs à bestioles ou encore des livres et jouets pour enfants. Vous pourrez trouver également deux autres types de distributeur : le distributeur de nourritures chaudes et boissons chaudes, et aussi le distributeur de capsules Simmi.

Pour 50 simflouz, procurez-vous une toute mignonne figurine Simmi, il y en a plusieurs à collectionner, elles valent de 1 à 5 étoiles en fonction de leur rareté. Il est possible que votre achat au distributeur reste coincé, n’hésitez pas à secouer la machine ! Oui, un véritable gacha dans le jeu, qui, assurément, vous prendra tout votre temps (et votre argent).

Des nouveautés profondes

N’attrapez pas froid pendant votre excursion et profitez des nouvelles tenues disponibles pour vos Sims. Doudounes, combinaisons, gros pulls, bottes, nouvelles coupes et j’en passe, à vous le meilleur look pour descendre les pistes. A côté de ça, nous avons également deux nouvelles aspirations : dans la catégorie Lieu, vous aurez Visiteur du Mont Komorebi.

Rien de bien compliqué à réaliser les envies de votre Sim, il faudra entre autres manger lors d’un festival, se prendre en selfie avec la mascotte Yamachan ou encore ouvrir une capsule Simmi. Puis dans la catégorie Sport, vous aurez Passionné de sport extrême. Pour celui-ci, il faudra se bouger en descendant une piste pour débutant, en terminant un sentier de randonnée ou encore en atteignant le niveau 3 de la compétence escalade. En terme de trait de caractère, deux petits nouveaux font leur apparition, il s’agit du trait Aventureux et Bien élevé. Nouvelle carrière également : salarié dévoué, prêt à faire de nombreuses heures de boulot pour gravir les échelons ?

Mais l’on en vient aux deux plus grosses nouveautés qui sont liées à l’évolution de vos personnages. Tout d’abord, dans l’onglet Relations en bas à droite de l’écran, vous pouvez accéder au profil des personnes que vous côtoyez. Il vous suffit de cliquer sur une personne pour accéder à sa fiche où l’on retrouvera ses traits de caractère connus, la relation qu’elle entretienne avec votre Sim, les sentiments qu’ils partagent et une mini biographie.

Egalement, et cette fois-ci dans l’onglet Simologie, une nouvelle catégorie apparait qui s’intitule Styles de vie et sentiments, où votre Sim débloquera des comportements où habitudes en fonction de son train de vie au fil du temps. Cette fonctionnalité apparait à l’adolescence. Vous pouvez débloquer par exemple le style de vie sédentaire, ou au contraire dynamique, casanier ou même Sim sociable, bourreau de travail et j’en passe, il en existe 16 au total.

On y retrouve donc les relations et les sentiments, qui vont impacter le train-train quotidien de nos Sims. Contrairement aux traits de caractère, ces derniers vont évoluer en fonction de votre vie, de vos rencontres et de vos relations. Cela apporte une profondeur appréciable et un intérêt certain à se procurer cette extension, qui va littéralement bouleverser vos habitudes.

Et c’est ce qui va réconforter nos premières impressions qui étaient déjà bonnes : Escapade Enneigée est une extension qui apporte de réelles nouveautés et surtout, des changements qui feront plaisir aux plus anciens joueurs. Des mécaniques qui ont le mérite d’être exploitées sur le long terme et on espère une même qualité sur les futurs contenus additionnels.