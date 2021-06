Les Sims 4 Vie A la Campagne : Un nouveau pack d’extension pour cet été

Après l’arrivée d’un pack d’objets avec Décoration d’intérieur il y a quelques jours, Les Sims 4 va profiter d’un contenu un peu plus conséquent avec une nouvelle extension. Appelée Vie à la Campagne, ce nouveau contenu additionnel va nous faire prendre un peu de recul sur notre vie citadine pour nous envoyer en pleine bourgade.

Découvrez la vie en province

Après nous avoir offert la très garnie extension Escapade Enneigée, Les Sims 4 revient avec Vie à la Campagne, un nouveau pack qui se présente en vidéo et en images. Celui-ci nous permettra de nous retrouver en campagne, avec la possibilité de faire pousser nos propres récoltes mais aussi élever des animaux et pourquoi pas, se lier d’amitié avec eux.

La sortie de cette extension est prévue le 22 juillet et elle sortira en même temps sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.