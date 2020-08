Après Heart of Thrones et Path of Fire, Arena Net a annoncé la troisième extension de Guild Wars 2 à l’occasion du huitième anniversaire de son MMORPG. Intitulée Guild Wars 2 : End of Dragons, celle-ci nous emmènera dans la vaste contrée de Cantha, une terre située au sud-ouest de la Tyrie. Notons en parallèle que le jeu prépare également son arrivée sur Steam pour ce mois de novembre.

Une vidéo haute en couleurs !

Avant ce premier teaser, le studio nous avait déjà gratifié d’un premier concept art en mars dernier et nous rassurait sur le fait qu’une troisième extension était bien en préparation. Cette vidéo et ce premier concept art désormais dévoilés au grand public, c’est un monde plutôt coloré qui s’offre à nous, même si nous ne savons pas encore exactement ce qui nous attendra sur ces nouvelles terres !

Cette extension n’a pas de date de sortie précise, une simple fenêtre 2021 nous est donnée. Il faudra alors patienter encore un peu, même si l’attente commence à devenir longue depuis la sortie officielle de Path of Fire il y a plus de 3 ans, ce qui est expliqué en partie par le fait qu’Arena Net est passé par quelques moments difficiles entre-temps.