JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R s’annonce sur consoles et PC

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R est venu surprendre tout le monde lors de ce State of Play. Le jeu de combat adaptant le manga d’Hirohiko Araki reviendra sous une nouvelle forme à la fin de cet automne.

Vous attendiez FF16 et c’était lui, JoJo’s Bizarre Adventure

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R est à mi-chemin entre remake et suite puisque de nombreux ajustements semblent avoir été faits au gameplay d’origine. Sur le PlayStation Blog, le producteur du jeu Kentaro Matano évoque par exemple l’ajout d’hit stops et de jump dashes. Bandai Namco parle aussi de nouveaux combos et surtout d’un système de tag-team avec des attaques de l’allié.

On nous promet 50 personnages jouables dont 40 dont on connait déjà l’identité puisqu’ils étaient dans le jeu de base ou en DLC. On suppose que la dizaine de combattants supplémentaires viendront des parties 6, 7 ou 8 pour accompagner leurs protagonistes. Avec pourquoi pas quelques emprunts à Eyes of Heaven. Notez que certains personnages sont redoublés, notamment ceux de la partie 6 pour coller à l’anime.

Côté modes de jeu, on reste dans le classique avec les modes All Star Battle, Arcade, Online, Versus, Entraînement et Galerie. On perdrait donc le mode Campagne ce qui ne serait pas la pire des nouvelles. Le Mode All Star Battle qui sert d’histoire au jeu reprendra ses différentes missions en en ajoutant de nouvelles pour dépasser la centaine de combats. Là aussi, on pense que les ajouts serviront surtout à étoffer les parties plus récentes.

Mais ne croyez pas que son annonce lors d’un State of Play fait qu’il s’agira d’une exclusivité PlayStation puisque le jeu sortira sur les deux PlayStation mais aussi les deux Xbox, le PC et même la Switch. On précise au passage que c’est bien CyberConnect2 qui s’occupe du développement du projet comme à l’époque.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R sortira donc à la fin de l’automne 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Comme on dit dans ces cas-là : To be continued.