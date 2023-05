L’un des pouvoirs de Link dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom était initialement un cheat pour les développeurs

Les développeurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vous laisse tricher en toute légalité

Les nombreuses interviews de la toile, ou encore celle publiée par Nintendo sur le site officiel, sont une mine d’informations sur le processus de développement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Polygon a d’ailleurs déniché une anecdote assez amusante sur l’un des pouvoirs de Link : L’infiltration. Pour rappel, cette capacité vous permet de traverser les surfaces présentes au-dessus de votre tête.

Comme le souligne notre test, il s’agit d’une mécanique très pratique qui fluidifie l’exploration et vous permet par exemple de sortir d’une grotte en un clin d’œil sans casser le rythme. Le plus drôle est que cette idée était d’abord une fonction de debug destinée à faciliter la vie aux développeurs. Ce qui était d’abord un code de triche est devenue l’un des pouvoir majeurs de Link.

À l'occasion de la sortie de The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom, voici un message spécial de la part d'Eiji Aonuma, le producteur de la série, et de Hidemaro Fujibayashi, le réalisateur du jeu. pic.twitter.com/UItfMzhbE6 — Nintendo France (@NintendoFrance) May 12, 2023

Est-ce que cela a été évoqué pendant le développement ? Le fait que vous donnez essentiellement aux joueurs des codes de triche, 10 minutes après le début du jeu ?

Fujibayashi : Vous savez, cela me rappelle quelque chose – et je ne pense pas que nous l’ayons partagé ailleurs, mais – l’aptitude Infiltration était en fait le résultat d’une fonctionnalité de débogage que nous avions dans le jeu.

Quand j’explorais les grottes, j’arrivais là où je voulais aller, et une fois que j’avais vérifié, je n’avais qu’à utiliser le code de débogage pour me rendre au sommet. Et j’ai pensé, Eh bien, peut-être que c’est quelque chose qui peut être utilisable dans le jeu. Et c’est à peu près à ce moment-là que M. Aonuma a dit : « C’est pénible de revenir en arrière. »

Et pour être franc et honnête, tricher peut être amusant. C’est pourquoi nous avons décidé de l’intégrer.

Ce n’est pas la première fois qu’une mécanique de gameplay est intégrée dans un jeu de manière inattendue, mais la chose est tout de même assez rare (ou bien rarement révélée officiellement). Si vous avez posé la main sur le titre depuis aujourd’hui, vous avez sans doute remarqué que cette fonction est un avantage considérable.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible dès maintenant sur Switch. Vous pouvez aussi consulter nos estimations de la durée de vie pour gérer votre temps de jeu.