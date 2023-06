Redfall : Malgré l’échec du jeu, le studio Arkane Austin ne serait pas en danger selon Xbox

Des succès, on en a vu beaucoup en cette première partie de l’année, mais on a aussi assisté à quelques petites catastrophes commerciales et critiques. Parfois, cela peut malheureusement aboutir à la fermeture de studios, comme on l’a vu avec Forspoken et l’absorption de Luminous Production au sein d’autres équipes internes de Square Enix. Avec Redfall, on pourrait craindre que la talentueuse équipe d’Arkane Austin subisse le même sort, mais elle ne serait actuellement pas en danger selon Microsoft.