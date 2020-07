Pokémon Unite : quelques nouvelles précisions

The Pokémon Company a donné quelques nouveaux détails sur Pokémon Unite dans une interview accordée au site japonais Dime dont les principaux points ont été traduits par Daniel Ahmad.

Ne m’appelez pas MOBA

Tout d’abord, l’équipe du jeu avoue volontiers la difficulté d’adapter Pokémon à des genres différents. Unite n’a pu voir le jour que grâce à l’expertise de Tencent dans le domaine. Et cela ne fait jamais de mal de dire à quel point l’éditeur le plus puissant du monde est formidable.

L’équipe du jeu insiste bien sur le fait que Pokémon Unite ne soit pas exactement d’un MOBA. Le terme souhaité est « jeu de bataille stratégique en équipe » et il faut avouer que l’on a un peu de mal à saisir la subtilité.

Comme pour toute tentative du genre, le but est ici de proposer une expérience inédite aux fans tout en tentant de faire venir un nouveau public. L’objectif assumé est d’aller chercher le public des jeunes joueurs mobiles asiatiques pour les rendre accros à Pikachu. C’est ce qui explique le choix du genre et du mobile. C’est pour le public occidental que le jeu sortira également sur Switch puisque l’on nous juge plus réfractaire à l’écran tactile.

Chose plus étonnante, on apprend que la fenêtre de sortie n’a toujours pas été décidée alors qu’en général les applications sortent assez rapidement après leur annonce. Mais on sait au moins une chose à propos de la sortie. Pokémon Company, Nintendo, Tencent et TiMi n’ont pour l’instant pas l’intention d’encourager le développement de l’esport Pokémon Unite.

Par contre, si le public souhaite que le jeu prenne cette direction, ils seront ravis d’y travailler et même d’organiser des championnats du monde sur le modèle de ceux de Pokkén Tournament. Heureusement qu’ils n’ont rien prévu pour le moment…

Pokémon Unite sortira en free-to-start sur iOS, Android et Switch.