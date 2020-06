Pikachu se met au MOBA avec Pokémon Unite sur Switch et mobiles

La fameuse annonce du nouveau Pokémon Presents a eu lieu et il s’agit du MOBA Pokémon Unite, développé en collaboration avec Tencent et TiMi (Arena of Valor, Call of Duty: Mobile). Tant pis pour ceux qui espéraient un remake de Diamant/Perle ou un Let’s Go Pichu/Togepi.

Au moins vous pourrez passer Diamant ou Platine dans le ranking…

C’est un jeu qui fait s’affronter deux équipes de 5 joueurs sur le principe des MOBA tels que League of Legends ou DOTA. Mais pas de tours ou de sbires, ici on combat des Pokémons sauvages sur la carte pour les ramener à sa base. On gagne des niveaux et on apprend des attaques au fil de la partie et Pokémon oblige, notre créature peut même évoluer. Le match montré ne vend pas exactement du rêve pour l’instant.

La liste des Pokémon confirmés

Pour l’instant, les Pokémon jouables aperçus sont :

Florizarre

Dracaufeu

Tortank

Pikachu

Melodelfe

Mackogneur

Ectoplasma

Ronflex

Lucario

Flambusard

Pokémon Unite est prévu sur Switch, iOS et Android et permettra même le crossplay pour jouer avec les utilisateurs des autres plateformes. Mais les équipes ont préféré ne pas donner de fenêtre de sortie pour l’instant. Nintendo oblige, on nous précise que le jeu sera « Free-To-Start ».