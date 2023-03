Pokémon GO Plus + : Le nouvel accessoire pour les jeux Pokémon est disponible en précommande

The Pokémon Company a récemment donné plus de précisions sur Pokémon Sleep, une application qui vous aidera à mieux mesurer votre sommeil tout en côtoyant de nombreux Pokémon tous plus mignons les uns que les autres. Cette application prendra une autre dimension si vous êtes équipés du Pokémon GO Plus +, un nouvel accessoire qui contient un Pikachu capable de vous chanter des berceuses mais qui vous aidera également à afficher des statistiques de sommeil plus complètes. Le principal intérêt d’un accessoire viendra aussi du fait qu’il est compatible avec Pokémon GO pour faciliter grandement la vie des joueurs et des joueuses. Si vous souhaitez l’acheter, voici où trouver le Pokémon GO Plus + au meilleur prix.

Où trouver le Pokémon GO Plus + au meilleur prix ?

Pour rappel, le Pokémon GO Plus + sera disponible dès le 21 juillet prochain.