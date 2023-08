Pokémon Écarlate et Violet : Un nouveau raid annoncé pour obtenir Mew et Mewtwo

Les stars du premier film reviennent

Mew et Mewtwo débarqueront bientôt dans Pokémon Écarlate et Violet à travers un tout nouveau raid Téracristal. Cela valait bien un petit duel entre les deux Pokémon Psy via une cinématique entière en CGI pour annoncer l’évènement. Sobrement appelé « Obtenez Mew & Mewtwo ! », ce raid illustrera encore une fois la rivalité entre les deux légendaires puisque vous pourrez ajouter Mew dans votre équipe pour affronter Mewtwo lors du raid.

Comment obtenir Mew dans Pokémon Écarlate et Violet

Pour obtenir Mew gratuitement, vous allez devoir vous connecter à Internet sur le jeu, puis rentrer le mot de passe suivant dans le menu « Cadeaux Mystère » : GETY0URMEW

Le code sera disponible jusqu’au 18 septembre prochain. Le Mew que vous obtiendrez bénéficiera d’un type Téracristal aléatoire. De même que sa nature et ses capacités.

Comment obtenir Mewtwo dans Pokémon Écarlate et Violet

Mewtwo pourra être affronté et capturé durant le raid qui se tiendra du 1er au 17 septembre prochain. Ce Mewtwo spécial ne pourra être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde. Il bénéficiera de l’insigne surpuissant et, apparemment, quelque chose de spécial se déclenchera lorsque vous l’affronterez avec Mew dans votre équipe.

Son type Téracristal sera de type Psy et le défi promet d’être assez corsé, surtout si le type Téracristal du Mew que vous récupérez est faible face à ce genre de type. Si vous manquez cette occasion, sachez qu’il y a de grande chance pour qu’une seconde chance soit donnée par la suite.

Pokémon Écarlate et Violet sont disponibles sur Nintendo Switch.