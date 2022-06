Pokémon Écarlate et Violet : Toby Fox (Undertale) participe à la bande-son

Pokémon Écarlate et Violet continue la belle histoire d’amour entre Game Freak et Toby Fox puisque le créateur d’Undertale et de Deltarune continue de participer à la bande-son d’un de leurs jeux comme il vient de l’annoncer sur Twitter.

Pokémon Écarlate aura un peu d’Undertale dans sa bande-son

Tout a commencé un jour quand l’un des compositeurs de Game Freak, Go Ichinose, s’est abonné à Toby Fox sur Twitter. Ce dernier en a profité pour ouvrir la conversation avec lui en DM qui a abouti sur un restaurant entre les deux et d’autres employés. N’écoutant que son courage, il a alors demandé de but en blanc s’ils pouvaient le laisser composer une musique pour un jeu Pokémon.

On ne sait pas exactement dans quel ordre tout a été fait mais en octobre 2019, il se retrouvait co-compositeur d’un autre jeu du studio, Little Town Hero puis le mois suivant en novembre 2019, sortait Pokémon Épée et Bouclier et qui contenait une de ses musiques utilisée dans la Tour de Combat (et donc étant seulement un mode du post-game).

Mais les choses vont plus loin pour Pokémon Écarlate et Violet puisque Toby Fox a composé cette fois-ci plusieurs thèmes dont ce qu’on appelle la Field Music, que l’on entend quand on explore la carte principale d’un jeu. Et comme pour le reste de ses musiques en collaboration avec Game Freak, le studio réarrange le tout pour les faire coller au reste de la bande-son.

Il nous informe au passage qu’il y aura plusieurs versions de son Field Music dont on peut entendre un premier extrait dans la deuxième bande-annonce sortie aujourd’hui, et raison pour laquelle il a publié ses messages. Ses fans auront donc de quoi patienter en attendant les prochains chapitres de Deltarune.

Pokémon Écarlate et Violet sortiront le 18 novembre 2022 sur Nintendo Switch.