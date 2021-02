Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante annoncés pour cette fin d’année

Attendus depuis si longtemps, les remakes de la quatrième génération arrivent enfin cette année et il s’agit de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.

On préférait le nom Pokémon Perle de lait

Chose étonnante, ces remakes ne sont pas développés par Game Freak mais par ILCA un studio qui sert principalement de sous-traitant sur d’autres productions pour soutenir l’équipe principale. Ils ont travaillé sur des titres tels que Dragon Quest XI, NieR Automata, Code Vein ou encore Ace Combat 7. Junichi Masuda est co-directeur du jeu avec Yuichi Ueda de ILCA.

Et il faut bien dire que le style visuel a de quoi étonner avec son design très chibi quand on se promène sur la carte puis un style plus classique lors des combats. Pas de zone en monde ouvert et on revient même à des déplacements case par case. Les affrontements sont d’ailleurs classiques et ne reprennent pas les gimmicks de Let’s Go.

Aucune information n’a été donnée pour l’instant en ce qui concerne un éventuel contenu supplémentaire tel que du scénario inédit, des activités post-game ou même si les générations ultérieures auront droit à quelques Pokémon.

Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sortiront pour cette fin d’année en exclusivité sur Nintendo Switch.