Plusieurs grands éditeurs se tiennent prêts à repousser leurs jeux si GTA VI sort bien cet automne

Tout le monde fuit Rockstar

Parmi les jeux encore prévus en 2025, si peu d’entre eux ont précisé quand ils seraient disponibles, ce n’est pas pour rien. Tous les yeux sont rivés sur GTA VI et sur sa sortie annoncée à l’automne, qui va rendre le planning de fin d’année particulièrement compliqué pour les éditeurs. Le journaliste Christopher Dring (via sa nouvelle newsletter The Game Business, lancée par Geoff Keighley) a pu en parler avec plusieurs grands noms de l’industrie lors de son passage à la Game Developer Conference, histoire de prendre la température à ce sujet.

L’un des patrons d’un éditeur majeur lui a répondu :

«Les jeux Rockstar drainent toujours beaucoup d’argent, surtout, ils sont chronophages. Nous ne voulons pas arriver en même temps. Nous élaborons plusieurs plans pour nos jeux. »

La période des fêtes de fin d’année est de toute façon toujours un casse-tête, GTA VI ou pas. Mais cette année, la situation sera forcément plus tendue. Un autre patron d’un éditeur européen déclare :

« Nous ne souhaitons pas lancer le jeu juste avant ou juste après. S’il sort fin octobre, il faudra soit le lancer plus tôt, ce que beaucoup semblent faire avec la surabondance de dates de sortie estivales, soit le lancer plus tard, ce qui vous exposerait aux soldes du Black Friday. »

Et cette peur ne concerne pas que les jeux qui ne sont pas sortis. Les entreprises derrière des jeux service majeurs sont également inquiets de l’impact que pourrait causer le jeu de Rockstar sur leur fréquentation. Plusieurs éditeurs de jeux service éviteraient ainsi de sortir des mises à jour majeures pour leurs jeux durant la période de lancement de GTA VI.

« GTA 6 est une véritable météorite, et nous allons simplement éviter la zone d’explosion. Nous allons avancer ou reculer nos sorties de trois semaines pour éviter cela. Bien sûr, le problème, c’est que tout le monde va faire pareil. Donc, trois à quatre semaines avant ou après GTA 6, vous verrez de nombreux jeux proposer du contenu dans ce qu’ils pensent être la zone de sécurité. »

De quoi créer un autre type d’embouteillage qui ne sera bénéfique que pour quelques heureux élus. Le journaliste croise plusieurs études pour montrer que ce sont surtout les jeux communautaires en ligne qui seront en danger ici, bien plus que les jeux solo qui ne partagent pas forcément le même public que GTA VI. Reste que l’attention du public et des médias sera tournée vers le jeu de Rockstar, et qu’exister durant ce temps sera un défi.