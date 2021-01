PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Janvier 2021

Les abonnés PlayStation Plus le savent si bien, chaque mois, Sony met à disposition une nouvelle fournée de jeux. L’occasion pour les membres PS Plus de télécharger certains titres qu’ils ont peut-être loupés à leurs sorties. Après vous avoir parlé des jeux de décembre, on fait le point sur les nouveautés du mois de janvier 2021.

Que valent les jeux PS Plus de janvier 2021 ?

Après Worms Rumble, Rocket Arena et Just Cause 4 en décembre, les abonnés PS Plus pourront télécharger à nouveau trois jeux. Un exclusivement sur PS5, les deux autres sur l’ensemble des plateformes PlayStation, à savoir :

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces jeux et notamment s’ils valent le coup de prendre de la place sur votre disque dur, on vous les présente dans cette vidéo. Et si vous souhaitez savoir quand ils seront disponibles, ce sera le mardi 5 janvier 2021 en début d’après-midi.