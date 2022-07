Accueil » Actualités » PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de juillet 2022

Chaque mois, Sony propose divers jeux à télécharger pour les abonnés PlayStation Plus. La refonte du service, effective depuis quelques jours avec différents paliers (et donc différents prix), ne changent pas les habitudes du constructeur : jusqu’à trois jeux sont « offerts » mensuellement. Après God of War en juin, voyons ce qui nous attends avec une présentation des jeux PlayStation Plus de juillet 2022 en vidéo.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de juillet 2022 ?

Les abonnés PlayStation Plus pourront donc télécharger trois nouveaux jeux en juillet. On y retrouve de la plateforme, avec le dernier épisode en date de la célèbre licence Crash Bandicoot, mais également du shooter multijoueur et du jeu d’horreur. De quoi proposer différents genres. Trois seront à télécharger sur nouvelle génération. On vous les présente en vidéo.

Quand à la question de quand les jeux PS Plus de juillet arriveront, sachez qu’ils seront disponibles au téléchargement plus tard dans la journée du mardi 5 juillet 2022. Ils sont à retrouver directement sur votre console dans l’onglet dédié au service.