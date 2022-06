Accueil » Actualités » PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de juin 2022

Le nouveau PlayStation Plus arrivera un peu plus tard dans le mois. Mais d’ici là, les abonnés pourront télécharger leurs habituels jeux « offerts » sur leurs consoles. En mai, c’était FIFA 22 ou encore Curse of the Dead Gods. Voici maintenant une présentation des jeux PlayStation Plus de juin 2022 en vidéo.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de juin 2022 ?

En juin, ce sont à nouveau trois jeux qui seront téléchargeables. Sur nouvelle génération, ce sera un jeu de combat à la Smash-Bros mais dans l’univers Nickelodeon. Mais c’est bien sûr Kratos qui fait bonne figure avec la version PS4 de God of War « offerte ». N’oublions pas aussi un autre jeu de combat multijoueur, cette fois-ci dans l’univers de Naruto. On vous les présente en vidéo.

Quand seront disponibles les jeux PS Plus de juin ? Eh bien tout simplement ce mardi 7 juin 2022 dans la journée. Vous pourrez les télécharger via l’onglet dédié aux abonnés PlayStation Plus.