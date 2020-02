Comme tous les mois, Sony nous propose deux jeux que l’on peut télécharger lorsque nous sommes abonné au PlayStation Plus. Rappelons d’ailleurs qu’en janvier, nous avons pu mettre les mains sur Goat Simulator et Uncharted the Nathan Drake Collection puis en février, c’était BioShock Collection, Les Sims 4 ou encore Firewall Zero Hour. Alors, quoi de neuf pour le PS Plus de mars ?

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mars 2020 ?

Voici les titres PlayStation Plus de mars 2020 sur PS4 :

Un essai pour Predator Hunting Grounds sera aussi proposé du 27 mars au 29 mars.

Pour disposer des jeux PS Plus, il faut avoir un abonnement pour les télécharger et y jouer. Cela procure aussi d’autres avantages comme des promotions sur le PlayStation Store. L’abonnement est à 59.99€ par an, mais il est parfois possible de l’acheter un peu moins chère.

Vous retrouverez ici un comparateur qui permet de savoir en temps réel quel est le revendeur qui propose une carte d’abonnement PlayStation Plus 12 mois pas chère et au meilleur prix. Chouette comme bon plan non ?

Quand seront dispos les jeux mars 2020 ?

Pour rappel, les jeux PlayStation Plus de mars 2020 arriveront une semaine après leur annonce, soit le mardi 3 mars 2020 en début d’après-midi.