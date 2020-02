PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Février 2020

Vous le savez, tous les mois, c’est la même rengaine : de nouveaux jeux arrivent pour les abonnés PlayStation Plus sur PS4. Et nous, on vous présente rapidement les titres qui sont inclus dans cet abonnement. Et en février 2020, ce ne sont pas deux jeux qui sont proposés… mais cinq !

Présentation du PS Plus février 2020

Après la compilation Uncharted et Goat Simulator en janvier, Sony lâche ses nouveaux jeux pour le PS Plus de février 2020. Une autre compilation arrive, celle de BioShock avec la collection qui regroupe BioShock 1 et 2 ainsi que BioShock Infinite. Certes, ils datent un peu mais c’est une série à ne pas manquer.

A côté de ça, on aura la possibilité de mettre la main sur le simulateur de vie Les Sims 4, parfait pour les faire mijoter à notre sauce et imaginer tout plein de choses avec, mais également un titre sur PlayStation VR. Le casque profitera de Firewall Zero Hour, un FPS compétitif un peu à la Rainbow Six. Alors, qu’en pensez-vous ?