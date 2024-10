PlayStation annonce une série de concerts avec les musiques de God of War, The Last of Us et d’autres licences

Le concert PlayStation à ne pas manquer

Si vous adorez les jeux des PlayStation Studios, et plus particulièrement les différents morceaux que vous pouvez entendre dans ces derniers, il s’agit là de la meilleure nouvelle de l’année pour vous. Avec PlayStation: The Concert, vous pourrez en direct les compositions de Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima), Bear McCreary (God of War) et bien d’autres encore, et ce à travers 200 dates exceptionnelles. On nous promet un spectale aussi bien sonore que visuel, afin d’offrir une expérience inoubliable pour les fans des jeux en question.

Bonne nouvelle; la tournée passera bien par la France. On a déjà la confirmation que ce PlayStation: The Concert fera une halte à Paris et même à Amnéville, tandis que nos amis Belges pourront aussi en profiter à Anvers. C’est même toute l’Europe qui est concernée, de Zurich à Londres. Cette tournée débutera à Dublin le 15 avril 2025 et s’étendra jusqu’en 2026.

Si vous souhaitez réservez vos places, et elles seront sans doute précieuses, il faudra se rendre dès demain 16 octobre à 16 heures (heure de Paris) sur le site du concert et utiliser le code d’accès anticipé PLAYCONCERT24. En espérant que ces places ne soient pas aussi la cible des scalpers.