Gérez votre zoo sur consoles

Les joueurs et joueuses sur consoles qui attendaient le jeu de gestion ont certes patienté durant quelques années, mais ils auront au moins droit à l’édition la plus complète du jeu à ce jour, qui va inclure toutes les mises à jour du titre sorties depuis 2019 (et c’était bien le minimum syndical).

Enfin, presque, puisque Planet Zoo: Console Edition aura aussi droit à une édition Ultimate à 119,99 € qui comprendra l’accès à un Season Pass, qui servira à débloquer 14 futurs packs de DLC. Mais si le jeu de base vous convient comme cela (et il est déjà très bien tel quel), notez dès maintenant dans vos agendas que vous pourrez jouer à Planet Zoo dès le 26 mars prochain sur PS5 et Xbox Series, à un prix de départ de 49,99 €.