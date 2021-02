PixelJunk Raiders annoncé pour le 1er mars sur Stadia

PixelJunk Raiders vient d’être dévoilée et il faut avouer qu’il y a plusieurs choses surprenantes dans cette annonce du studio Q-Games.

PixelJunk Raiders n’a pas le meilleur des timings…

Première chose étonnante, la date de sortie du jeu qui est donc le 1er mars 2021, donc dans moins d’une semaine. Mais c’est surtout l’exclusivité Stadia qui a de quoi nous faire lever le sourcil tel un youtubeur sur les vignettes de ses vidéos. On savait que le service de streaming de jeux n’allait pas fermer mais on ne pensait plus voir de jeux exclusifs après la décision de Google de fermer ses propres studios.

Le jeu sera un free-to-play mais réservé aux joueuses et joueurs qui ont un abonnement Stadia Pro. Il faut signaler que le titre utilisera la fonction State Share pour faire des choses que l’on n’a jamais vu dans le jeu vidéo jusqu’à présent selon le communiqué de presse. Plus d’informations à ce sujet dans la semaine.

Quant au jeu lui-même, il s’agit d’un jeu d’action-aventure se déroulant sur la planète Tantal qui a été envahie par les aliens. Selon la description Youtube de la bande-annonce, on incarne un réplicant humain qui devra optimiser son ADN pour pouvoir survivre. Au programme, recherche de survivants et affrontements contre les aliens lors de centaines de missions uniques.

Pas de détails sur le gameplay des combats mais on voit quand même différentes armes utilisées dont un duo épée-bouclier dont les mouvements évoquent fortement une série qui vient de fêter ses 35 ans. On note également l’invocation de tourelles ainsi que de propulseurs pour dynamiser un peu le tout.

PixelJunk Raiders sortira donc le 1er mars sur Stadia Pro.