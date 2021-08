Pikmin Mobile : La sortie serait toujours prévue pour l’année 2021

Annoncé en mars dernier, Pikmin Mobile avait été annoncé pour sortir en 2021. Il semblerait que cela soit toujours le cas pour Nintendo et Niantic (les créateurs de Pokémon Go) avec un rapport financier qui s’avance sur le second semestre de l’année.

Le même succès que Pokémon ?

Prévu sur iOs et Android, le titre n’a jusqu’à maintenant eu droit qu’à une bêta fermée sur le territoire de Singapour. Les joueuses et joueurs n’avaient pas le droit de diffuser la moindre image, ce qui rend l’obtention d’informations compliquée.

Compliquée mais pas impossible car lors d’une FAQ concernant le titre, on a appris que les utilisateurs obtenait de la « Step Energy » lors de leur promenade, permettant ainsi de cultiver les petites créatures Pikmin à partir de semis.

Des Pikmins que l’on pourra renommer et l’on pourra déterminer leur couleur grâce à un nectar obtenu en amont. Pas mal de fonctionnalité restent donc encore bien mystérieuses mais il n’est pas impossible que l’on ai des nouvelles dans les semaines à venir.

Pikmin Mobile sortira sur iOs et Android au second semestre 2021.