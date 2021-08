PID Games tiendra sa première conférence digitale le 3 septembre

Nouveau label d’édition centré sur les jeux indépendants, PID Games veut faire comme les grands et prépare sa propre conférence en ligne pour la rentrée. L’entreprise française vient de nous donner rendez-vous le 3 septembre à 20h, heure locale, pour une présentation de leur catalogue à venir.

Des annonces et des jeux indés

BIG ANNOUNCEMENT!

The PID Games team is happy to announce that we'll hold our first conference the 3d of September.

No rules, just games! 20 minutes of exclusive trailers featuring our upcoming line-up! Twitch: https://t.co/vVRfuYQR9b#indiegames #indiepublisher #conference pic.twitter.com/OYLviL1F4J — PID Games (@PID_Games) August 23, 2021

Lancé en 2020, PID Games est le nouveau label de Plug In Digital et a déjà récupéré quelques titres sympathiques tels que Paper Beast, Ghost of a Tale ou encore Alba A Wildlife Adventure. Maintenant qu’il a eu le temps de se mettre en place, on imagine que l’éditeur indépendant a quelques annonces sous le coude.

Cette conférence numérique nous proposera 20 minutes de présentation, avec des trailers, du gameplay, des prises de parole des développeurs et des annonces de nouveaux titres. On imagine que le tout sera très porté sur les jeux indépendants et on peut espérer découvrir une ou deux bonnes trouvailles. L’occasion aussi de mettre en avant la scène française en attendant notre prochain AG French Direct.