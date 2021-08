Phil Spencer indique que le prochain Fable sortira avant The Elder Scrolls VI

Bethesda ne cesse de le rappeler, The Elder Scrolls VI, c’est pas pour maintenant. Récemment, Todd Howard avait confirmé que le projet en était encore à ses débuts, laissant entrevoir une sortie très lointaine. C’est la même chose pour le prochain Fable, si ce n’est que Phil Spencer vient d’un peu préciser l’ordre de sortie pour ces deux titres.

Un gros RPG après l’autre

Interviewée à l’occasion du podcast IGN Unlocked, relayé par Games Radar ,la tête pensante de Xbox est revenue sur les prochains RPG à sortir chez Microsoft, et lorsqu’on lui demande si Avowed sera le prochain à être publié, il a évidemment évité la question tout en évoquant Fable, avant de déclarer que The Elder Scrolls VI viendra après.

On pourra donc s’estimer heureux de ne pas avoir à attendre encore plus longtemps avant de voir ce prochain Fable, tout comme on sera attristé de constater que TES VI n’arrivera pas avant des années, étant donné que Fable est lui aussi encore loin de sa sortie. On attendra de voir maintenant si Avowed sortira bien le premier (et surtout quand), et s’il pourra nous faire patienter jusqu’à la sortie des deux autres.