The Elder Scrolls VI n’est encore qu’en phase de conception

Maintenant que Starfield a été un peu plus mis en avant lors de la dernière conférence Microsoft et que Bethesda peut évoquer plus facilement ses prochains projets, on attend naturellement des nouvelles de The Elder Scrolls VI. Todd Howard a glissé un mot à propos du jeu dans une interview accordée à The Telegraph, où il revient sur l’importance de la nouvelle version du moteur.

Ce n’est pas pour demain donc

On le savait déjà, mais le renouveau du moteur maison est l’une des étapes majeures pour le développement de The Elder Scrolls VI. Durant cette interview, Todd Howard est revenu sur le fait que Starfield profitera de cette nouvelle technologie, et que le travail apporté sur le jeu servira également à The Elder Scrolls VI :

« Cette nouvelle technologie, Creation Engine 2, est en quelque sorte bâtie pour les deux jeux. C’est comme une nouvelle base technique. La grande majorité de notre travail de développement est sur Starfield pour le moment mais tout le monde travaille sur quelque chose donc les projets sont entremêlés […] C’est bien de penser que The Elder Scrolls VI est encore dans sa phase de conception… Mais nous vérifions la technologie : « Est-ce que cela va permettre de gérer les choses que l’on veut faire dans ce jeu ? » Chaque jeu aura des nouveautés technologies alors The Elder Scrolls VI aura droit à des ajouts du Creation Engine 2 dont ce jeu aura besoin. »

Vous l’aurez compris, Bethesda aura besoin de digérer Starfield pour mieux utiliser son moteur pour The Elder Scrolls VI ensuite. Autant dire que la sortie de ce dernier n’est pas pour tout de suite, mais espérons au moins que ce temps d’attente permette à l’équipe une vraie maîtrise du moteur.