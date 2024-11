Phil Spencer prévient que les rachats ne sont pas terminés chez Xbox, notamment dans un secteur spécifique

L’Asie et le mobile en ligne de mire

L’acquisition d’Activision-Blizzard-King a été un long chemin semé d’embûches pour Microsoft, et l’entreprise en a subi le contre-coup durant toute l’année. Enfin, « l’entreprise »… disons plutôt les employés. Avec plus de 2 500 postes supprimés suite à ce rachat, Microsoft a été l’une des entreprises ayant le plus licencié cette année dans l’industrie. Aujourd’hui, Phil Spencer veut nous faire passer le message (via une interview chez Bloomberg) que cette histoire est derrière nous et que l’orage est passé :

« L’activité Xbox n’a jamais été aussi saine […] et je pense que cela signifie un avenir plus sain pour le hardware et les jeux que nous créons. Je suis plutôt satisfait de l’orientation de cette industrie. »

Les employés sur le carreau le sont sans doute un peu moins, mais passons. Ce qu’il veut surtout montrer ici, c’est que Microsoft met du temps à absorber l’éditeur fraîchement racheté, et qu’il ne peut pas tout de suite ouvrir à nouveau son portefeuille pour mettre la main sur tout et n’importe quoi. Cependant, il souhaite continuer à améliorer le portfolio du groupe en s’intéressant à des entreprises venues d’Asie, notamment en Chine, qui pourraient venir renforcer le pôle mobile du groupe (en plus de King).

« Nous voulons absolument être présents sur le marché, et lorsque nous pourrons trouver des équipes, des technologies et des capacités qui s’ajoutent à ce que nous essayons de faire dans le domaine des jeux chez Microsoft, nous garderons absolument la tête haute. »

Spencer rajoute qu’aucun rachat n’est imminent pour l’instant et qu’il ne faut sans doute pas compter sur des acquisitions de l’envergure d’Activision-Blizzard-King. On parle ici de plus petites fusions, où rien n’est encore acté.