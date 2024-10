Malgré plus de 2500 licenciements en 2024, le salaire du PDG de Microsoft grimpe en flèche cette année

Virer du monde, ça paye visiblement bien

Puisqu’il est à la tête de l’une des entreprises les plus puissantes du monde, Satya Nadella est déjà grassement payé. Vous pouvez vous douter que le monsieur n’avait pas de problème financier, contrairement à la plupart des personnes qui ont été renvoyées sous ses ordres. L’année dernière, ses compensations globales s’élevaient à 48,5 millions de dollars.

Mais avec l’année qui vient de s’écouler chez Microsoft, la logique – ou plutôt la morale – voudrait que le PDG reçoive moins, puisque l’entreprise a visiblement besoin de faire des économies. Malheureusement, le capitalisme ne marche pas comme cela et c’est l’inverse qui se produit étant donné que Nadella sera amené à toucher cette 79,1 millions de dollars, à la fois en cash et en actions au sein de Microsoft, selon le dernier bilan financier en date de l’entreprise. Un sacré bonus qui a de quoi rendre fou lorsque l’on fait le bilan de l’année.

Chez Xbox, le multiplateforme, ce n’est que le début

Dans le même temps, Satya Nadella a profité de ce bilan pour faire un point sur la stratégie à venir chez Xbox. Ce que l’on retiendra surtout de sa déclaration, c’est qu’il faut vraiment s’attendre à voir le groupe mettre les bouchées doubles sur la stratégie multiplateforme.

Nadella avait déjà exprimé par le passé qu’il n’aimait pas les exclusivités, et cela se ressent dans son envie de voir les jeux du groupe être disponible sur le plus de plateformes possible :

« Nous proposons de superbes jeux à davantage de personnes sur davantage d’appareils. Avec notre acquisition d’Activision Blizzard King, qui a été clôturée en octobre 2023, nous avons ajouté des centaines de millions de joueurs à notre écosystème. Nous avons désormais 20 franchises qui ont généré plus d’un milliard de dollars de revenus à vie, de Candy Crush, Diablo et Halo à Warcraft, Elder Scrolls et Gears of War. Et avec le Xbox Cloud Gaming, nous continuons d’innover pour offrir aux joueurs davantage de moyens de découvrir les jeux qu’ils aiment – où, quand et comme ils le souhaitent. Enfin, nous avons apporté quatre de nos titres préférés des fans sur Nintendo Switch et Sony PlayStation pour la première fois, alors que nous continuons d’étendre notre contenu à de nouvelles plateformes. »

Après tout, cette stratégie est de plus en plus visible et DOOM: The Dark Ages ainsi qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien en sont les meilleurs exemples, puisqu’ils sortiront eux aussi sur PS5.