Phil Spencer a écrit une lettre à Jim Ryan pour lui assurer que Call of Duty resterait sur PlayStation pendant encore longtemps

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft n’a visiblement qu’une grosse épine dans le pied en ce moment : le cas Call of Duty. Le fait que cette licence, et d’autres, puissent passer définitivement dans le giron Xbox, et être privées d’une sortie chez la concurrence, pose problèmes au différents régulateurs du marché, comme en Grande-Bretagne. Microsoft se plie donc en quatre pour rassurer toutes les parties concernées, en rappelant que le but n’est pas de faire de Call of Duty une licence exclusive à la Xbox, et ces justifications ont visiblement commencé très tôt dans l’affaire.

« Cher Jim »

Le site The Verge nous révèle que Phil Spencer, chef des opérations chez Xbox, a écrit une lettre à ce sujet à Jim Ryan, son homologue chez PlayStation, un peu plus tôt dans l’année. Une conversation épistolaire qu’on aimerait assurément lire, mais qui n’est pas encore publique.

Cependant, dans cette lettre, il indique à Jim Ryan que l’avenir de Call of Duty s’écrira aussi sur les consoles PlayStation, comme il l’a précisé à The Verge :

« En janvier, nous avons fourni un accord signé à Sony pour garantir Call of Duty sur PlayStation, avec la parité des fonctionnalités et du contenu, pendant au moins plusieurs années supplémentaires au-delà du contrat actuel avec Sony, une offre qui va bien au-delà des accords typiques de l’industrie du jeu. »

Notons que Phil Spencer ne parle pas de la durée de cet accord, mais pour le moment, le but est de montrer patte blanche afin de s’assurer que le rachat soit validé par les différentes organisations de régulation. Et nul doute que ce genre de justifications de la part de Microsoft risque de se multiplier jusqu’à ce que tout soit réglé.