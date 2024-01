L’extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 s’est vendue à 5 millions d’exemplaires

En seulement quelques jours de commercialisation, cette extension avait déjà montré qu’elle suscitait un engouement impressionnant puisqu’elle avait trouvé 3 millions de preneurs. Ce qui était déjà colossal pour un DLC, surtout pour un jeu dont la réputation était encore fragile. Mais le bouche à oreille s’est poursuivi et CD Projekt Red annonce maintenant que Phantom Liberty s’est écoulé à 5 millions d’exemplaires.

Ce qui veut dire qu’environ une personne sur cinq possédant le jeu de base a acheté l’extension, soit un excellent ratio pour un DLC. On ne sait cependant pas si le studio polonais compte également les ventes de l’Ultimate Edition dans ce score, puisque l’extension est comprise directement à l’intérieur. Malgré tout, l’exploit est tout de même bien visible.

Over 5 million agents have infiltrated Dogtown! 😱

Thank you for all your support — and good luck on your mission. ❤ pic.twitter.com/zXT3SZlvwL

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 4, 2024