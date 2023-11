Près de la moitié de CD Projekt Red travaille sur le nouveau jeu The Witcher

The Witcher redevient la priorité

Le nouveau bilan financier du groupe nous permet une fois de plus de voir la répartition des équipes au sein de la société. Maintenant que le travail est terminé sur Phantom Liberty, le gros des employés passe sur Polaris, le prochain jeu The Witcher, qui devrait voir le jour dans quelques années.

On constate que près de la moitié des équipes de CD Projekt Red sont maintenant en train de plancher sur le jeu, ce qui veut dire que la production s’accélère grandement. D’ici quelques semaines, on comptera sans doute 75% des employés de CD Projekt Red sur ce jeu, étant donné qu’il reste encore du monde sur le support de Cyberpunk 2077 pour la sortie de l’Ultimate Edition. On peut donc imaginer que début 2024, Cyberpunk 2077 sera définitivement mis de côté au profit de ce jeu The Witcher, qui débutera une nouvelle trilogie.

Les autres équipes (de taille bien plus réduites) travaillent sur différents projets inconnus en dehors de The Molasses Flood (qui travaille sur le projet Sirius, un autre jeu The Witcher) et des développeurs derrière le jeu GWENT. Orion, qui est le prochain jeu dans l’univers Cyberpunk 2077, doit sans doute faire partie de ces projets inconnus.

Phantom Liberty continue de cartonner

Pendant ce temps, on apprend que le groupe célèbre un troisième trimestre d’année fiscale retentissant, avec des profits en nette hausse par rapport aux années passées. Ce qu’il doit à Phantom Liberty, qui s’est vendu à 4,3 millions d’exemplaires en un peu plus d’un mois de commercialisation. Ce qui est bien entendu une grande réussite pour un DLC d’un jeu qui a démarré avec une si mauvaise réputation.

Les ventes du jeu de base et de cette extension devraient encore grimper après le 5 décembre, date de sortie de l’Ultimate Edition du jeu, qui comprendra l’extension ainsi que tous les DLC.