Cyberpunk 2077 : 25 millions de jeux vendus et 3 millions de ventes pour l’extension Phantom Liberty

Un cap symbolique pour le jeu et le studio

Il y a maintenant un an, CD Projekt Red affichait fièrement ses résultats en déclarant avoir vendu plus de 20 millions de copies de Cyberpunk 2077, soit un peu plus de six millions de copies supplémentaires depuis son lancement en 2020. Un score honorable qui reste cependant loin derrière The Witcher 3 et ses 50 millions d’unités écoulées, mais le titre progresse.

Le studio annonce maintenant que 25 millions de jeux Cyberpunk 2077 sont dans la nature, mais aussi que l’extension Phantom Liberty s’est vendue à elle seule à 3 millions d’exemplaires en quelques jours seulement. CD Projekt Red précise d’ailleurs que ce DLC s’est principalement vendu sur PC avec 68% des ventes (dont 10% sur GOG), contre 20% pour la version PS5 et 13% pour la version Xbox Series. Oui bon, le compte n’est pas bon puisque cela fait 101% mais on laissera le soin aux comptables du studio de régler cette erreur.

ce qu’il faut aussi retenir, c’est que CD Projekt a maintenant vendu plus de 100 millions de jeux à travers le monde, en prenant en compte toutes ses licences. Savoir que Cyberpunk 2077 représente le quart de ce score est tout de même assez honorable, étant donné le point de départ du jeu.

Welcome to Night City!

Current population: over 25 millions Arasaka stands no chance. Thank you all for your support! 💛 pic.twitter.com/clg6QrnneD — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2023