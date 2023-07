Phantom Blade Zero : Gameplay impressionnant, Unreal Engine 5, exclu PS5… Tout savoir en vidéo

Officialisé lors du PlayStation Showcase de mai dernier, Phantom Blade Zero était sans doute l’une des plus belles présentations de la conférence. S’il faudra attendre manette en main pour voir de quoi il en retourne réellement, on ne peut pas dire le contraire, les premières images étaient impressionnantes, avec un réel dynamisme et des combats spectaculaires à regarder. Une belle prouesse pour un studio qui n’a pas encore fait d’action RPG aussi ambitieux.

On fait donc le point sur tout ce que l’on sait sur ce projet chinois, on vous rappelant que le jeu est prévu à une date inconnue sur PC et PlayStation 5. Suivez-nous pour ne rien manquer de son actualité.