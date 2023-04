PGA Tour 2K23 : Le jeu de golf accueillera John Cena le 7 avril sur PC et consoles

Un week-end gratuit en approche sur PC et Xbox

Outre cette annonce, 2K a aussi profité de l’occasion pour teaser les futurs contenus additionnels qui seront déployés après celui dédié à John Cena. On notera notamment l’arrivée à des dates ultérieures de la joueuse américaine Nelly Korda, des parcours du Spyglass Hill et du Pinehurst No. 2, de l’équipement Eastside Golf ou encore des personnages jouables de Barstool Sports. Autre information, le titre sera jouable gratuitement sur Steam du jeudi 6 avril 19h au lundi 10 avril 19h et sur les plateformes Xbox du 6 avril 18h au dimanche 9 avril 20h.

PGA Tour 2K23 est sorti sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Jusqu’au mercredi 12 avril 8h59, des promotions sur les différentes éditions des versions PlayStation du jeu ainsi que sur le bundle incluant NBA 2K23 sont disponibles un peu partout.