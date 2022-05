Persona : Atlus veut une nouvelle fois savoir si vous souhaitez avoir la série sur Xbox et Switch (oui)

En dehors d’une incursion sur Switch avec Persona 5 Strikers, la série Persona boude encore un quelconque portage de ses épisodes principaux sur la console de Nintendo. Et ne parlons même pas de la Xbox, totalement occultée par la saga d’Atlus. Mais l’éditeur semble être ouvert au changement, ou du moins c’est ce qu’il essaye de faire croire en publiant un nouveau sondage qui permet de jauger l’intérêt du public envers l’arrivée de la série sur ces plateformes.

