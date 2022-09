Persona 5 Royal aura droit à une toute nouvelle édition collector, voici ce qu’elle contient

Avec la sortie de Persona 5 Royal sur PC, Switch, Xbox et même PS5, beaucoup de fans se disent probablement qu’ils doivent être forts et ne pas craquer pour un troisième exemplaire du jeu. Pas de chance, car Atlus sait comment les faire craquer et dégaine une nouvelle édition collector pour le jeu, qui sortira sur toutes ces nouvelles plateformes, au grand bonheur des collectionneurs, mais un peu moins de leurs banquiers.

Et de trois

Un petit trailer a été partagé par Atlus pour nous rappeler que le titre allait aussi débarquer dans le Xbox Game Pass, mais c’était pour mieux nous vendre derrière une nouvelle édition collector pour le jeu (ça va, ce n’est que la troisième).

Au programme de cette One More Edition, qui porte merveilleusement bien son nom, on retrouve les éléments suivants :

Le jeu de base + 40 items in-game avec des DLC

Un coffre

Un cadre photo

Le sac d’Akechi

Des cartes de tarot

Des litographies

Un steelbook

Le tout est vendu pour la « modique » somme de 119,99 $. Cette édition collector de Persona 5 Royal n’est pour l’instant disponible que sur le site d’Atlus, mais il est tout de même possible de l’avoir en français. Espérons maintenant que d’autres revendeurs puissent obtenir cette jolie édition, même si a priori, elle devrait rester exclusive à ce site.