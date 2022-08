Persona : Tout savoir sur la série en vidéo avant sa sortie sur Xbox et Switch en français

Longtemps réservée à un public dit de niche, la saga Persona a largement été popularisée grâce à Persona 5. Fort de son succès, le titre s’était même offert une version Royal, plus riche, mais surtout plus accessible car enfin traduite en français. Mais il n’y avait que les joueurs et joueuses PlayStation qui pouvaient en profiter, jusqu’à ce qu’Atlus et Sega se décident enfin à offrir des portages pour la série.

On a récemment appris que Persona 3, 4 et 5 allaient arriver sur les consoles Xbox et sur Switch, avec une traduction française pour tous les épisodes, de quoi séduire un tout nouveau public. Si vous ne connaissez pas encore bien la saga et que tout cela vous perd un peu, voici un résumé de ce qu’est la série Persona, afin de tout savoir avant qu’elle débarque sur d’autres machines.

Pour rappel, Persona 5 Royal arrivera sur PC, les consoles Xbox et Switch le 21 octobre prochain. Persona 3 et Persona 4 arriveront plus tard, sans plus de précisions.