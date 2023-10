Persona 3 Reload nous fait une visite du dortoir et de ses nouvelles activités en vidéo

Persona 3 Reload est un peu en retard pour la rentrée

Cette petite vidéo peut sembler tout à fait anodine si vous ne connaissez pas bien le jeu de base, mais c’est en réalité un moyen de nous montrer les nouvelles activités présentes dans Persona 3 Reload. En effet, jusqu’à présent, la seule activité disponible dans le dortoir d’Iwatodai était de pouvoir promener Koromaru (ce qui est déjà très très bien).

Mais dans ce remake, il est possible de passer du temps avec le reste de l’équipe pour les aider à apprendre à faire la cuisine ou bien s’occuper des plantes sur le toit. Cette occupation semble d’ailleurs être le moyen d’augmenter le niveau de Théurgie qui n’est donc pas seulement une attaque spéciale mais donc aussi une façon d’apporter un Lien social alternatif pour rattraper l’absence de ceux de certains membres de l’équipe.

Et si cela ne suffit pas vous pouvez aussi regarder la télé ou lire un livre en compagnie de vos amis afin d’améliorer vos statistiques sociales ce qui devrait donc pouvoir augmenter vos chances de maximiser tous vos Liens sociaux en une seule partie sans devoir passer par un New Game Plus. La vidéo est aussi l’occasion de découvrir la nouvelle version de la chanson Iwatodai Dorm qui est loin de nous convaincre pour l’instant…

Persona 3 Reload sortira le 2 février 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Et puisque Atlus le délaisse, profitons-en pour rappeler que Persona 5 Tactica sortira lui ce 17 novembre.