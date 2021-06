PC Gaming Show : Une sélection de 10 jeux présentés à l’E3 2021 en vidéo

Dans tout ce grand bal des conférences, on a eu l’habituel PC Gaming Show qui s’est déroulé un peu après la conférence Xbox / Bethesda et la présentation Square Enix. Une multitude de jeux y sont passés, avec des découvertes sympathiques et d’autres potentiels projets qui se révèleront peut-être plus tard.

Comme il n’est pas forcément facile de s’y retrouver dans tout ce tumulte d’annonces, on vous propose une sélection de 10 jeux présentés lors de ce PC Gaming Show. L’occasion d’évoquer Lakeburg Legacies, le retour de Songs of Conquest ou encore Soulstice. Pour d’autres résumés, rendez-vous sur notre page dédiée à l’E3 2021.