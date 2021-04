Retour du PC Gaming Show et du Future Games Show le 13 juin

Après l’E3 et sa nouvelle formule, c’est au tour du combo PC Gaming Show et Future Games Show de dévoiler ses premières informations pour juin.

Après le 4 Golden en 2020, Persona 5 au PC Gaming Show 2021 ?

Une annonce double qui s’explique facilement par le fait que PC Gamer et GamesRadar appartiennent chacun au groupe de presse Future. Aucun participant ou jeu n’a encore été teasé mais le communiqué promet plus de 150 minutes d’annonces et trailers entre les deux conférences qui auront lieu le dimanche 13 juin.

Le PC Gaming Show sera comme toujours consacré aux jeux PC ainsi qu’au hardware tandis que le Future Games Show abordera des titres indés comme des triples A en couvrant la PlayStation 5, la Xbox Series, la Switch, le mobile mais aussi le PC pour ceux qui seront déjà en manque. Nous n’avons pas encore d’horaire précis mais à titre indicatif, l’an dernier le PC Gaming Show avait eu lieu à 20h et le Future Games Show à 23h30.

On vous donne rendez-vous pour cette période très chargée puisque les deux présentations tomberont en plein E3 puisqu’il aura lieu du 12 au 15 juin, sans compter sur certains éditeurs qui veulent faire bande à part mais devraient probablement faire leurs propres streams dans ces eaux-là.