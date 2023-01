Payday 3 confirme sa sortie pour 2023 avec un nouveau teaser

Vous pouvez sans doute rajouter un titre de plus à attendre cette année dans votre liste des jeux à ne pas manquer en 2023. Le développement de Payday 3 a été confirmé il y a de cela des années par Starbreeze Studios, avec Prime Matter (Koch Media/Plaion) à l’édition, mais le studio s’était bien gardé d’indiquer une vraie période de sortie concernant ce nouvel opus, en dehors d’un vague 2022-2023 qui était plus incertain qu’autre chose. Cette fois-ci, c’est plus clair, les équipes derrière Payday 3 nous offrent un premier teaser qui vient nous confirmer que le titre devrait arriver en 2023.

La page Steam est en ligne

Le teaser en question est plutôt timide et ne vous présente pas de vraies images de gameplay, mais il permet néanmoins de confirmer que 2023 sera l’année de sortie de Payday 3. Sans plus de précisions pour le moment, donc on se méfiera forcément de cette information en attendant une date un peu plus concrète, les reports étant légion ces derniers temps.

Quoiqu’il en soit, ce teaser permet au moins de découvrir le logo officiel de ce troisième épisode, légèrement plus sobre que celui de Payday 2. On apprend aussi que le jeu sortira sur Steam et que sa page est déjà en ligne.

Rendez-vous donc dans quelques semaines ou mois pour en apprendre plus à son sujet.