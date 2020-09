Comment s’occuper en attendant Shadowlands ?

La fin de l’extension Battle for Azeroth parait très longue en attendant la prochaine extension de World Of Warcraft. Comment bien préparer son compte et ses personnages pour la future extension?

Terminer les réputations

Même si les conditions pour débloquer le vol en BfA seront allégées avec le prochain patch, le buff mondial des 100% de gain de réputation sur les expéditions est le bienvenu.

De plus ce buff permet d’avoir plus facilement des fournitures de réputation (10 000 de réputation en plus de l’exalté), qui donnent :

des po,

des ressources de guerre,

des mascottes,

des montures (le Mordragon royal avec la réputation des Akoïens du brisant).

Dernière chance d’obtention de montures

Certaines montures verront leur taux d’obtention divisé par deux. En mythique (Jaina / N’zoth), nous avons deux montures : la Vaguerage glaciaire et l’Omnivoyant de Ny’alotha.

Actuellement il y a deux montures pour un groupe de 20 personnes (une monture par tranche de 10 joueurs), qui passera à une pour 20.

Comment avoir la monture de Jaina rapidement ?

Il y a souvent des groupes en recherche s’intitulant »Jaina Cheese« . Cette technique pas académique du tout assure un down rapide de Jaina mythique à la seule condition de ne jamais interrompre son sort et de rester packés en dernière phase. Bonne chance !

Reroll au maximum

Cela n’a pas échappé à certains, la rapidité de pex pour aller au niveau 120 n’a jamais été aussi basse. En combinant :

équipements héritage,

bonus mondial 100% expérience supplémentaire (100-120),

Breuvage des 10 terres (coût : 5 médailles de service de la 7è Légion),

bonus foire de Sombrelune (10% d’expérience et de réputation en plus),

assauts de guerre (100-120).

Nous le savons, Shadowlands va bousculer les classes et la question revient souvent en guilde :

« Tu sais ce que tu vas jouer toi comme classe ? »

Profitons pour reroll au maximum toutes les classes qui nous font de l’œil avant que l’héritage n’existe plus !

Faire les secrets de WoW

Les secrets de BfA sont multiples et peuvent occuper un joueur pendant un moment !

Montures secrètes BfA

Serpent de Nazjatar

Conscience collective

Fabulicieux

Harnais de Kua’fon

Montures alpaga

Butineuse dos-de-miel

Mascottes secrètes

Jeune maccarbre

Baa’l

Félicia

Jouets secrets

Il y en a un seul connu à ce jour : la gemme d’acquiescement.

Transmogrification

La boucle temporelle

Débloquer les ensembles de transmogrification

Beaucoup de groupes de raids se créent pour rouler sur les premiers raids mythique de l’extension Battle for Azeroth ou même de Légion. Ils permettent d’avoir des Hauts faits facilement, ainsi que des titres, que demander de plus !