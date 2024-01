Tifa dans Tekken 8 ? Malheureusement, rien n’est encore décidé pour les personnages guests de cet épisode

Tifa est un choix logique pour un DLC de Tekken 8. Elle est un personnage très populaire et assez reconnu, qui profite de la sortie de Final Fantasy VII Rebirth pour avoir encore plus d’exposition. De plus, ça ne serait pas le seul personnage de Final Fantasy à intégrer le monde de Tekken puisque Noctis, protagoniste de Final Fantasy XV, était l’un des DLC de Tekken 7. Mais même si beaucoup souhaitent que Tifa vienne coller quelques uppercuts à Kazuya et compagnie, c’est encore loin d’être fait.

Interrogé à ce sujet sur Twitter, le producteur de Tekken 8, Katsuhiro Harada, a admis qu’il y avait un certain potentiel pour le personnage, mais qu’aucun guest n’était encore prévu pour le jeu :

Au-delà de réduire l’espoir des fans de Tifa, ce tweet nous permet aussi de nous dire que le premier Season Pass du jeu n’inclura sans doute aucun guest, étant donné que rien n’est fait de ce côté-là. Réponse dans les prochains mois.

We all know she is attractive and I understand that.

But as yet we have not decided anything about guest characters etc. https://t.co/dkuMm1pnGG

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) January 26, 2024