Oxenfree II: Lost Signals arrivera aussi sur PS4 et PS5

Présenté lors d’un Indie World en avril dernier, Oxenfree II: Lost Signals n’avait jusqu’ici confirmé sa sortie que sur Nintendo Switch et sur PC. Sony a évoqué de nombreux jeux indépendants durant la journée d’hier, afin de préciser quels jeux indés arriveraient sur ses machines, comme Carrion et A Short Hike, et le prochain Oxenfree sera aussi de la partie.

Les consoles PlayStation captent le signal

Oxenfree II: Lost Signals a donc bien confirmé sa sortie sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5 en plus de la Switch et du PC. Sean Krankel, co-fondateur de Night School Studio, s’estime heureux de cette sortie sur les consoles PlayStation pour son prochain titre, déclarant alors que cette nouvelle aventure promet de nombreux choix à effectuer, avec un nouveau casting de personnages et des mystère dangereux à découvrir.

Aucune date n’a été précisée pour le titre, si ce n’est qu’il devrait voir le jour dans le courant de l’année 2022.