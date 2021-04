Oxenfree II: Lost Signals est annoncé sur Nintendo Switch et PC

Il y a maintenant cinq ans, Oxenfree avait marqué le milieu du jeu indépendant en proposant une aventure pas comme les autres, qui a tellement séduit les joueurs qu’une adaptation télévisée en série est en cours de développement. Night School Studio a profité du dernier Indie World de Nintendo pour annoncer la suite de son jeu le plus populaire.

Un trailer énigmatique

C’était donc le one more thing de la présentation Indie World. Oxenfree II: Lost Signals a été révélé avec un premier trailer, dans lequel on retrouve l’ambiance si caractéristique de la licence.

Ce deuxième opus se passera donc cinq ans après les événements du premier et verra Riley retourner dans sa ville natale de Camena pour mener une enquête sur des signaux radios pour le moins étranges.

On en sait encore peu pour le titre, si ce n’est qu’il est prévu pour cette année 2021, sur PC et Nintendo Switch.