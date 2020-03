Organiser son inventaire – Animal Crossing New Horizons

L’inventaire d’Animal Crossing New Horizons peut rapidement devenir frustrant par son désordre. Heureusement, il y a une solution simple pour organiser le contenu de ses poches.

Comment ranger son inventaire dans Animal Crossing New Horizons ?

On vous a expliqué comment augmenter la place de votre inventaire, comment changer d’outil équipé plus rapidement, passons donc à comment ranger son inventaire. Il suffit d’ouvrir l’inventaire avec le bouton X puis de survoler avec le curseur l’objet que l’on veut déplacer. Maintenir le bouton A permet de le faire glisser pour le mettre ailleurs et même de l’intervertir avec un autre objet si vous le mettez à sa place.

Contrairement aux anciens épisodes, cette méthode ne permet pas de gagner de la place puisque le jeu s’occupe tout seul de grouper ce qui peut l’être pour optimiser le rangement de manière automatique.

