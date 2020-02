Après avoir confirmé la présence de Puri-Puri Prisonnier, Vipaire et Crabotaure dans One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco révèle aujourd’hui un nouveau trailer du jeu où l’on peut voir ces personnages en action.

Un roster complet ?

En plus des deux héros et du monstre présentés, l’éditeur nous montre également un peu de gameplay pour le grand bandit de l’espace Boros, que l’on peut aussi voir sur la jaquette du jeu. Le redoutable ennemi de la Terre nous dévoile ici tous ses pouvoirs, dont sa transformation très impressionnante qui a presque failli étonner Saitama.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows sera disponible dès le 28 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.