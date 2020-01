One Punch Man: A Hero Nobody Knows fait encore grossir son roster

Alors que l’on vient tout juste d’avoir un premier aperçu de trois nouveaux héros dans le dernier trailer, Bandai Namco continue de remplir le casting de One Punch Man: A Hero Nobody Knows avec des personnages supplémentaires.

Deux héros et un monstre en plus

Aujourd’hui, ce sont les héros Pri-Pri Prisonnier et Vipaire qui arrivent en renfort, ainsi que le monstre Crabotaure, qui est surtout connu pour être la première des nombreuses victimes de Saitama. Si le roster commence à être déjà bien conséquent, il reste encore quelques personnages phares qui pourraient intégrer le jeu, en espérant qu’ils ne soient pas inclus en tant que DLC (on pense à toi Garoh).

One Punch Man: A Hero Nobody Knows sera disponible le 28 février sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.