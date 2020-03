One Piece Pirate Warriors 4 : Le casting dégaine ses attaques spéciales

Depuis plusieurs mois, One Piece Pirate Warriors 4 nous abreuve d’informations et Bandai Namco ne relâche pas la pression puisque, cette fois-ci, c’est l’ensemble du casting qui se rappelle à notre bon souvenir.

Attaques spéciales façon Jet Rafale

Pendant 5 minutes et 40 secondes, une vidéo nous montre les nombreux personnages jouables qui, chacun leur tour, lancent une attaque spéciale dont ils ont le secret. De Monkey D. Luffy à Barbe Blanche, en passant par Trafalgar Law, il y en a pour tous les goûts. Retrouvez ci-dessous le casting (complet ?) du jeu :

Monkey D. Luffy

Zoro

Usopp

Sanji

Nami

Chopper

Nico Robin

Franky

Brook

Jinbe

Trafalgar Law

Basil Hawkins

Capone Bege

Eustass Kid

Rob Lucci

Smoker

Tashigi

Sabo

Ivankov

Bartolomeo

Cavendish

Carrot

Barbe Blanche

Marco

Ace

Akainu

Kizaru

Aokiji

Fujitora

Doflamingo

Mihawk

Crocodile

Baggy

Boa Hancock

Vinsmoke Ichiji

Vinsmoke Niji

Vinsmoke Yonji

Vinsmoke Reiju

Charlotte Katakuri

Barbe Noire

Shanks

Big Mom

Kaido

One Piece: Pirate Warriors 4 sortira le 27 mars prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.