Le délirant Revenge to the Savage Planet annoncé pour 2025 sur PC et consoles

Les développeurs derrière ce Revenge to the Savage Planet n’en sont pas à leur coup d’essai. Et pour cause, puisque le studio Raccoon Logic est constitué des anciens professionnels de Typhoon Studios, créateurs et créatrices de… Journey to the Savage Planet dont notamment Alex Hutchinson, directeur créatif et co-fondateur du studio ou encore Reid Schneider, désormais à la direction du studio.

Après la fermeture brutale de leur studio en 2021, la rumeur enflait quant au retour de la jeune licence délirante. C’est désormais chose faite donc avec le premier trailer de gameplay et les premières infos en marge de la Gamescom qui se tient actuellement en Allemagne.

Le meilleur licencié du mois

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore joué au premier jeu, sachez que Journey to the Savage Planet nous raconte l’histoire d’une jeune employé d’une société, Kindred Aerospace. Envoyé sur une planète inconnue pour prouver si celle-ci est apte à recevoir la vie humaine, il va faire tout plein de découvertes et même des rencontres pas très amicales, le tout accompagné d’un ton et d’un humour bien québécois, proposant ainsi une formule tout à fait singulière.

Dans cette suite, cet employé en question a passé un siècle en sommeil cryogénique pour revenir chez lui. Malheureusement, il apprend à mi-parcours qu’il a été licencié suite au rachat de Kindred Aerospace par une méga-corporation du nom de Alta InterGlobal. Laissé pour compte sur cette planète totalement inconnue, vous allez devoir trouver un moyen de survivre, voire retrouver le chemin de votre maison avec au passage une vengeance contre votre ancien employeur en guise de bonus.

Tout ceci n’est bien entendu que fiction, quoi que l’on se demanderait bien si le studio n’essaye pas de faire passer un message suite à son rachat par Google (et sa filiale Stadia en 2019) avant sa fermeture en 2021.

Au programme, une exploration davantage poussée (avec toujours plus de créatures, plantes, grottes à répertorier et explorer), des dizaines d’améliorations pour votre maigre équipement mais aussi il semblerait au moins 4 planètes à visiter. L’occasion de découvrir aussi de nouveaux mouvements venant renforcer ceux déjà existants, comme le vol en parapente ou la glissade, la course, le saut mais aussi le piétinement, l’esquive ou la capture grâce à votre lasso, qui vous permettra d’agrémenter vos enclos près de votre base.

Arrivée dans un second temps pour le premier volet, la coopération locale en écran scindé ou en ligne sera de retour dans ce nouvel opus. Le crossplay sera également activé pour varier les plaisirs, d’autant plus que la vue à la troisième personne sera désormais présente en permanence.

Le streaming Xbox ayant permis de voir les premières images de gameplay était accompagné d’un billet sur le Xbox Wire qui a notamment pu confirmer que Revenge to the Savage Planet sera disponible le plus tôt possible en 2025 sur PC et consoles. Pas de mention d’une disponibilité éventuelle dans le Game Pass pour l’instant.